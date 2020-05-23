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Ankara Mamak Belediyesi yeşil alanları yaza hazırlıyor

Bir yandan koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Mamak Belediyesi, diğer yandan da yeşil alanları yaza hazırlıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bir yandan koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Mamak Belediyesi, diğer yandan da yeşil alanları yaza hazırlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan park ve yeşil alanlar bakıma alındı.

Vatandaşların en büyük sosyal faaliyet alanlarında olan parkları daha kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız devam ettiren ekipler, bahçe ve yeşil alanların bakıma alınmasının yanı sıra ilçe merkezinde ve yol kenarlarında bulunan ağaçları budayarak gençleştirme, cadde ve orta refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, aynı zamanda . parklardaki oyun grupları, bank, masalar ve spor aletlerini de revize ederek, yıprananları yenileri ile değiştiriyor. Vatandaşların mevcut parkları daha verimli kullanabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların talepleri de dikkate alınıyor.

Hummalı çalışma

Normalleşme sürecinin başlaması ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte parklarda hummalı bir çalışma başlattıklarının altını çizen Mamak  Belediye Başkanı Murat Köse, daha yaşanabilir bir Mamak için kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırdıklarını belirterek, “Maalesef pandemi sürecinde havaların ısınması ile birlikte kısıtlamalardan dolayı vatandaşlarımız parklarımızdan yeterince istifade edemeseler de normalleşme sürecinin başlaması ve ülke olarak inşallah yarınlarda bu virüs belasını atlatacağımıza, normale döneceğimize olan inancımızla parklarımızı ve yürüyüş yollarımızı vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kullanabilmeleri ve hoş vakit geçirebilmeleri için hazırlıyoruz." dedi.
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Bugün 11:06 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

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