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Jandarma yeni otoyol ve trafik araçları ile güçlendi - Ankara

Jandarmanın yeni otoyol ve trafik denetleme araçları göreve hazır
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Jandarma Genel Komutanlığı, yeni otoyol ve trafik denetleme araçlarının görüntülerini paylaştı.

Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Jandarma Lojistik Komutanlığı tarafından tedariki tamamlanan ve birliklerimize dağıtımı gerçekleştirilecek olan otoyol ve trafik denetleme araçlarımız, milletimizin hizmetinde kullanılmak üzere kendilerine verilecek görevi bekliyor." ifadelerine yer verildi.

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