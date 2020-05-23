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İçişleri Bakanı Soylu, Türk Milletinin Ramazan Bayramı'nı kutladı - Ankara

Ramazan ayını manasına uygun şekilde tam bir sabır ayı halinde yaşayan, her konuda olduğu gibi pandemi sürecinde de ferasetiyle kendilerine yol gösteren Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Soylu, bayramın Türkiye ve İslam alemi için hayırların başlangıcı olması temennisinde bulundu.
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 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Camilerden, teravihlerinden uzak kalmış olmak, inanan gönüllerde bir burukluk oluşturmakla beraber bu mübarek ayın manevi ikliminin verdiği güç, metanet ve itidal, bilhassa pandemi sürecindeki mücadelemize ayrı bir güç katmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başlı başına bir sabır ayı olan ve bu topraklar üzerinde bin yıldır yaşanan ramazan ayları içinde belki de en fazla sabır dolu olanlarından birini geride bırakarak Ramazan Bayramı'na ulaşıldığını belirtti.

"Camilerden, teravihlerinden uzak kalmış olmak, inanan gönüllerde bir burukluk oluşturmakla beraber bu mübarek ayın manevi ikliminin verdiği güç, metanet ve itidal, bilhassa pandemi sürecindeki mücadelemize ayrı bir güç katmıştır." ifadesini kullanan Soylu, ülke olarak 21. yüzyılın başından itibaren güvenlikten sağlığa, ekonomiden yüksek teknolojili sanayi üretimine kadar yaşanılan büyük değişim ve gelişmeye paralel olarak, terör, uyuşturucu ve trafik kazalarıyla mücadele ve göç yönetiminde gösterilen başarıya, küresel bir salgınla mücadeledeki başarıyı da eklemenin haklı gururu içinde olduklarını kaydetti.

- "Vefa sosyal destek gruplarınca 6 milyon 649 bin 461 talep karşılandı"

Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:"Hem sağlık altyapımız hem de köklü devlet geleneğimizin tüm birikimiyle hastane içi ve dışında süreci başarıyla yönetirken aziz milletimizin gösterdiği sabır ve feraset, hem ramazan ayının ruhunun hem de milli hasletlerimizin yansıması olmuştur. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın uzunca bir süre evlerinden çıkmayarak gösterdiği sabır, son güncel rakamla tam 6 milyon 649 bin 461 talebi karşılayan Vefa Sosyal Destek Gruplarımızın fedakarlığıyla birleşmiş, saldırılar ve provokasyonlar bu büyük organizasyonun dünyada örneği olmayan başarısını gölgeleyememiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle kamu düzenimizi bozmadan, ülkemizin tedarik zincirini kesintiye uğratmadan, sağlık sistemimizin ayakta kalmasını temin ederek ve sosyal izolasyonu temin ederek yönettiğimiz pandemi sürecinin tamamen bittiğini söylemek ve rehavete kapılmak, elbette ki doğru değildir. Bilakis başarılarımız, doğru yolda gittiğimizin ve bu doğruları yapmaya kararlılıkla devam etmemiz gerektiğinin ispatıdır."

Ramazan ayını manasına uygun şekilde tam bir sabır ayı halinde yaşayan, her konuda olduğu gibi pandemi sürecinde de ferasetiyle kendilerine yol gösteren Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Soylu, bayramın Türkiye ve İslam alemi için hayırların başlangıcı olması temennisinde bulundu.


Soylu, ayrıca bu süreçte üstün bir gayret gösteren tüm sağlık personeline, kaymakam ve valilere, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını ayağına kadar götüren tüm güvenlik personeline, kamu personeline ve sivil toplum kuruluşu mensuplarına şükranlarını sundu, salgın nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlar ile hain saldırıda hayatlarını kaybeden Vefa Sosyal Destek Grubu şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

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