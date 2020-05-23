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Ankara kısıtlamanın ilk günün de sessizdi

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlar, Ramazan Bayramı arefesini evlerinde geçirdi
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İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Başkentlililer, Ramazan Bayramı arefesini evlerinde geçirdi.

Başkent Ankara'nın tüm giriş ve çıkış noktalarında yapılan trafik ve asayiş uygulamalarında, kısıtlamada dışarı çıkan vatandaşların belgeleri kontrol edildi, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yazıldı.

Başkentin ana caddelerinde trafik yoğunluğu oluşmazken, vatandaşlar, kısıtlamaya uyarak, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.

Trafik ve asayiş ekipleri, Konya, Esenboğa Havalimanı, Samsun, Eskişehir ve İstanbul yolu gibi şehir girişlerinde bulunan denetim noktalarında, araçları durdurarak, ateş ölçümü ile kimlik ve evrak kontrolü yaptı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin uyarılarda bulunan ekipler, kural ihlali yapanlara ise ceza uyguladı.

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