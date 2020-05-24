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Yenimahalle Belediyesi bayramda da vatandaşı yalnız bırakmıyor

Yenimahalle Belediyesi, Corona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları Ramazan Bayramında da yalnız bırakmadı.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi, Corona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları Ramazan Bayramında da yalnız bırakmadı.

Türkiye’yi etkisi altına alan Corona Virüsü ile mücadele kapsamında, ilk günden beri ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yenimahalle Belediyesi Aşevi, Ramazan Bayramında ihtiyaç sahibi ailelere umut ışığı oldu.

Bayram süresince bin 400 aileye sıcak yemek

Corona Virüsü vakaları dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım elini uzatan Yenimahalle Belediyesi Aşevi, temiz ve özenli olarak hazırlanan 4 çeşit sıcak yemeği, Ramazan Bayramında da 350 ailenin kapısına götürüyor.

Corona Virüsü vakalarının görüldüğü günden bu yana evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yemek servisi yapan Yenimahalle’nin Aşevi personeli, Ramazan Bayramı süresince bin 400 kişilik yemek dağıtımı hizmetine devam ediyor.

Yaşar, “Yenimahalle’de büyük bir aileyiz”

Corona Virüsü ile mücadele kapsamında ilçe genelinde sosyal yardım ve temizlik çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Belediyemizin Aşevi, salgın süresince Yenimahalle’de kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü kimsesi olmayan vatandaşımıza her gün 4 çeşit yemek servisi hizmetinde bulundu. Bize paylaşmanın, sevginin ve hoşgörünün önemi hatırlatan Ramazan ayında ve Ramazan Bayramında da binlerce ailenin kapısına her gün sıcak yemek götürüyoruz. Ramazan Bayramını buruk geçirsek te ihtiyacı olan ailelere belediye olarak destek oluyoruz. Yenimahalle sakinleri, paylaşmayı bilen ve zor gününde komşusuna yardım elini uzatan insanlardır.  Yenimahalle’de büyük bir aileyiz. Bu zor günleri el birliği ile birlikte mücadele ederek atlatacağız.” dedi.
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