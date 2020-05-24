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Ankara Altındağ’da camiler cemaatle buluşmaya hazırlanıyor

Ankara Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, 29 Mayıs Cuma günü kılınacak Cuma namazı için uygun bulunan 32 camide, temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Elif Duman
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Altındağ’da camiler cemaatle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, 29 Mayıs Cuma günü kılınacak Cuma namazı için uygun bulunan 32 camide, temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Camiler 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılıyor. Kılınacak Cuma namazıyla birlikte, aylardan sonra cemaatle buluşacak olan camilerde, hummalı bir hazırlık başladı. Altındağ Belediyesi ekipleri, Altındağ Müftülüğü koordinesinde, Cuma namazı için ilçede uygun bulunan 32 cami ve açık alanda detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

TEK KULLANIMLIK SECCADE

Altındağ Belediyesi’nin yaptığı hazırlıklar bu kadarla sınırlı değil... Camilerin titiz ve detaylı bir biçimde temizlendiğini vurgulayan Başkan Balcı alınan diğer önlemleri şöyle sıraladı:

“Cuma namazı kılınacak olan cami ve açık alanları temizlemekle kalmadık, her zaman olduğu gibi gerekli tüm önlemleri aldık. Camilerimize ibadete gelen hemşehrilerimize 50 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtacağız. Ayrıca ibadet yapılacak alanlara girişlerde cihazla ateş ölçümü yapıp, maske dağıtacağız ve el dezenfektan stantları kuracağız. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadet edebilmeleri için görev başındayız...”

“GÖNÜL RAHATLIĞIYLA İBADET EDİLEBİLİR”

Camilerin aylar sonra ibadete açılıyor olmasının çok sevindirici bir gelişme olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Bundan böyle hayatımızı kontrollü bir şekilde yaşamaya alışmalıyız. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Şükürler olsun, camilerimiz yeniden cemaatle buluşacak, alınlar büyük özlemle secdeye değecek. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ekiplerimiz çok titiz çalışıyor, ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedi.
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Bugün 10:19 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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