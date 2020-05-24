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Başkan Altınok'tan Ramazan Bayramı mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yayımladığı Ramazan bayramı mesajında tüm İslam âlemine barış, huzur ve sağlık temennisinde bulundu.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yayımladığı Ramazan bayramı mesajında tüm İslam âlemine barış, huzur ve sağlık temennisinde bulundu. Altınok, “Bu güzel bayramın bayram gibi yaşanmasını; birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını; saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını yürekten ve gönülden temenni ediyorum. Rabbim tüm insanlığı nice sağlıklı ve mutlu bayramlara eriştirsin.” dedi.

“İNSANLIK VE DÜNYA SINIFTA KALDI”

Başkan Altınok, İslam âleminde yaşanan kan ve gözyaşının bir an önce durması temennisini yinelediği mesajınsa şunları kaydetti:

“Bir Ramazan-ı Şerif'in daha sonuna geldik. Bütün değerli hemşehrilerimizin ve Türk-İslam âleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bu güzel bayramın bayram gibi yaşanmasını; birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını; saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını yürekten ve gönülden temenni ediyorum.

Bayram geldi ancak bir taraftan Ortadoğu'da Müslüman kanı oluk oluk akıyor. Çoluk çocuk demeden masum ve mazlum insanlar öldürülüyor. Bu anlamda insanlık sınıfta kaldı, dünya sınıfta kaldı. Emperyalizmin güç denemeleri ve petrol hırsları binlerce, milyonlarca insanı vatanından ve evinden etti. Denizlerde, dalgalar arasında boğulup ölen binlerce insan bu vahim tabloyu bir kez daha ortaya koydu. İnsanlar mezarsız olarak ebediyete irtihal etmek durumunda bırakıldı. Bu anlamda idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı kardeş kanının ve vahşetin bir an önce durmasına, İslam âleminin silkinip kendine gelmesine, Müslümanların İslam’ı gerçek anlamda yaşamasına vesile olsun.

Bugünlerde koronavirüs (Kovid-19) denilen bir felaket var ve bütün dünya bununla mücadele ediyor. Bu mikroptan ve salgınlardan ülkemizi, milletimizi, İslam âlemini ve tüm insanlığı korumasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”

“KAHRAMANLARIMIZI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM”

Altınok, yayımladığı mesajda ayrıca şehit ve gazileri de yâd ederek, “Bizlere huzur içerisinde bayramlar yaşadığımız bu güzel toprakları vatan kılan, ülkemizi ülke yapan başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarını; geçmişten bugüne kadar vatanımız, devletimiz, milletimiz, bayrağımız ve dinimiz uğrunda şehadet şerbeti içen bütün yiğitleri ve kahramanları, aynı zamanda tüm geçmişimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
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Bugün 11:13 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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