Ankara Büyükşehir'den sokağa çıkma izninde Başkentli çocuklara sürpriz hediye

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve uzun bir aradan sonra dışarı çıkma izni verilen Başkentli çocuklar, soluğu Büyükşehir Belediyesi rekreasyon alanlarında aldı. ANFA Genel Müdürlüğü, Altınpark'ta gönüllerince eğlenen çocuklara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından gönderilen maskelerle birlikte origami maket setlerini hediye etti.

Koronavirüs sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş grubu çocuklar, 20 Mayıs’ta sokağa çıkma izninin verildiği saatlerde Büyükşehir Belediyesinin rekreasyon alanlarına akın etti.

Başkent’in sevilen rekreasyon alanlarından Altınpark’a gelen çocuklar Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın küçük sürpriziyle karşılaştı. Parka oyun oynamaya ve eğlenmeye gelen çocuklara Başkan Yavaş tarafından gönderilen origami maket seti hediye edildi.

ÇOCUKLAR BOŞ VAKİTLERİNDE EL BECELERİLERİNİ GELİŞTİRSİNLER DİYE

Çocukların boş vakitlerinde el becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla Başkan Yavaş’ın gönderdiği origami maket setlerini dağıttıklarını belirten ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, “Mansur amcanızın sizlere selamı var, yanaklarınızdan öpüyor. Bu hediyeleri Mansur amcanız gönderdi. Parkları Haziran ayı içerisinde inşallah açacağız. Tüm parklarımızı sizler için hazırlıyoruz” dedi.

Uzun bir aradan sonra hem açık havada parklara çıkmış olmanın hem de hediye almanın mutluluğu yaşayan çocuklara maske de dağıtıldı.