Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:39 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:43 TSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayramda Kahraman Mehmetçiğe Seslendi - Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı’nda gerekse Afrin'de, İdlib'de ortaya koyduğunuz kahramanca mücadeleyi asla milletimiz unutmayacaktır"
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin ziyaretleri sırasında, Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de görev yapan muharip unsurları ile İdlib ve Afrin bölgelerindeki faaliyetlerde görev alan Mehmetçiğe telefonla ayrı ayrı hitap etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile kara, deniz ve hava unsurlarındaki bayram ziyaretleri devam ediyor.

Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görev alan TCG Barbaros Fırkateyni'ndeki incelemelerinin ardından Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'na geçen Akar ve komutanların Zeytin Dalı Harekat bölgesi ve İdlib'deki faaliyetlerde önemli görevler alan 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla Mehmetçiğe hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayramda Kahraman Mehmetçiğe Seslendi!

Başarılı çalışmalarından dolayı Mehmetçiği tebrik eden ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Koronavirüs belasından kurtularak nice bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun inşallah. Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı’nda gerekse Afrin'de, İdlib'de ortaya koyduğunuz kahramanca mücadeleyi asla milletimiz unutmayacaktır. Ben, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki bayramları koronavirüs belasından kurtulmuş olarak kutlamayı Rabb'im bizlere nasip etsin diyor, sizleri özellikle selamlıyor, Rabb'im güç, kuvvet versin diyorum."

- "Çok daha farklı günleri beraber yaşayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar ve komutanların TCG Barbaros Fırkateyni'ndeki video konferans görüşmesinde de Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de görev yapan muharip unsur komutanlarına hitap etti.

Bahriyelilerin bayramını kutlayan Erdoğan, şöyle konuştu:"Ülkemizin tüm denizlerinde, Akdeniz’de verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyor ve kutluyorum. Bayramı inşallah bayram gibi kutlayacağımız günlerde bir araya gelmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Bu koronavirüs belasından inşallah kurtulduktan sonra çok daha farklı günleri beraber yaşayacağız. Sizleri tebrik ediyor, bayramınızı kutluyorum, ailenize de hayırlı bayramlar diliyorum."

Bugün 14:39 TSİ Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara'da Bayram Öncesi Kaymakamlıkta Seyahat İzin Kuyruğu mask
Ankara'da Bayram Öncesi Kaymakamlıkta Seyahat İzin Kuyruğu
Ankara'da Yaşlıların korkulu rüyası ''Hayalet'' Tutuklandı mask
Ankara'da Yaşlıların korkulu rüyası ''Hayalet'' Tutuklandı
Kırıkkale'de kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası kesildi mask
Kırıkkale'de kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası kesildi
17 Yaşındaki Genç Kız Pompalı Tüfekle Öldürüldü! mask
17 Yaşındaki Genç Kız Pompalı Tüfekle Öldürüldü!
Gelin Dehşeti! Yengesinin ve Öz Oğlunun Boğazını Kesti! mask
Gelin Dehşeti! Yengesinin ve Öz Oğlunun Boğazını Kesti!
Kumar Oynadılar Ama Kolonyayı Unutmadılar! 17 kişiye ceza kesildi mask
Kumar Oynadılar Ama Kolonyayı Unutmadılar! 17 kişiye ceza kesildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gelirleri Düştü! İşçi Çıkaracak mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gelirleri Düştü! İşçi Çıkaracak
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra... mask
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra...
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar mask
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara mask
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı! mask
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Kırıkkale'de kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası kesildi mask
Kırıkkale'de kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası kesildi

GALERİ

Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı mask
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu mask
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri mask
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı mask
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı
Balıkçı teknesinin batma anı mask
Balıkçı teknesinin batma anı
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı mask
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL