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EGO’nun 10 kadın şoförü trafiğe çıkmak için gün sayıyor

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla toplu taşıma araçlarında görevlendirmek üzere bir ilke imza attı ve sınav açarak 10 kadın şoför alımı yaptı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarla diğer belediyelere örnek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı ile harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında istihdam edilmek üzere 10 kadın şoför alımı yaptı. Sınavla işe giren ve eğitimleri devam eden kadın şoförler trafiğe çıkacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla toplu taşıma araçlarında görevlendirmek üzere bir ilke imza attı ve sınav açarak 10 kadın şoför alımı yaptı.

Kent yönetiminde ve hizmet birimlerinde kadın istihdamını artırmaya yönelik projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, EGO otobüslerini kullanmak üzere tercihini kadınlardan yana kullandı.

TOPLU TAŞIMAYA KADIN ELİ DEĞECEK

İlk olarak sözlü sınava tabi tutulan kadın adaylar, manevra ve sürüş teknikleri konusunda da uygulamalı sınavdan geçirildiler.

EGO Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleriyle eğitimleri ise devam ediyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmaya başlayan 10 kadın sürücü şehir trafiğine çıkmak için gün sayıyor.

GÜNDE 8 SAAT EĞİTİM

EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanı Mustafa Geyikçi, kadın sürücülerin eğitimlerde önemli başarı sağladıklarına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, EGO otobüslerine kadın elinin değmesi gerektiği talimatını verdi. Biz de bunun üzerine bir sınav açtık. 10 kadın arkadaşımız sınavı kazandı. Şu anda eğitim aşamasındalar. Uzman eğiticilerimiz kadın arkadaşlarımıza günde 8 saat eğitim veriyor. Eğitimler bittiğinde kadın arkadaşlarımızı metrolarımızın ring servislerinde görevlendirmeyi düşünüyoruz. Mesafeler kısa olduğu için ilk etapta arkadaşlarımızı burada görevlendireceğiz daha sonra Ankara’nın her yerinde vatandaşlarımıza hizmet vermek için çalışacaklar.”

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Sınavı kazanıp eğitimlere katılan Nuray Bektimuroğlu, kendilerine böyle bir imkanın sunulmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirirken, Deniz Öcal Yazgı da, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” dedi.

Baba mesleğini yapmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Sevgi Ortakça, “Baba mesleğimi yapacağım. Babama çok özeniyordum. Kadın isterse her şeyi yapar. Kadınlara bu imkanı tanıdığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.
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