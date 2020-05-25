Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:49 TSİ- Belediyeler G: Bugün 11:50 TSİ

Ankara'da yaz akşamları bir başka olacak! Adeta bir görsel şölen!

Ankara Büyükşehir Belediyesi yeşil alanlar ve parklarda tadilat, bakım, onarım ve ışıklandırma çalışmalarını hızlandırdı. Havuzlar, aydınlatma direkleri ve banklar gibi hasar görmüş kent mobilyaları bakımdan geçirilerek yenileniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi yeşil alanlar ve parklarda tadilat, bakım, onarım ve ışıklandırma çalışmalarını hızlandırdı. Havuzlar, aydınlatma direkleri ve banklar gibi hasar görmüş kent mobilyaları bakımdan geçirilerek yenileniyor. Şehrin estetik görünümü için özel çalışmalara da imza atan Büyükşehir Belediyesi, Milli Egemenlik Parkı’nda yaptığı bakım ve onarım çalışmaları kadar ışıklı süs havuzunu da yaz akşamları için hazır hale getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bulunan park ve yeşil alanları yaz akşamlarına hazırlıyor.

Hava şartlarından ya da teknik nedenlerden dolayı yıpranan kent mobilyaları bakım ve onarımdan geçirilirken, kente görsellik katan havuzlar da yeni görünümleriyle Başkentlileri bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde yer alan Milli Egemenlik Parkı’nda da yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

 YAZ AKŞAMLARINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Büyükşehir Belediyesi peyzaj ve çevre düzenlemesinden, park ve bahçelerin bakım onarımına kadar Başkent’i güzelleştiren pek çok çalışmaya imza atmaya devam ediyor.

Başkentlilerin yeşil alanlarda ve parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirebilmeleri için ilaçlama, boyama, temizlik ve tadilat çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir ekipleri, Ankara’nın en güzel parklarından biri olan Milli Egemenlik Parkı’nda titiz bir çalışma yaparak, tamirat ve bakım çalışmalarını tamamladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının talebi üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında Milli Egemenlik Parkı’ndaki havuzun ışıklandırmaları da yenilenerek, görsel bir şölen oluşturuldu.

 RENGARENK BİR ANKARA

Milli Egemenlik Parkı içerisinde yer alan aydınlatma direklerinin altyapılarının yenilenmesinin ardından mevcut oturma gruplarının ve demir korkuluklarının tamiratlarını da gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, bahçe mobilyalarını da boyadı.

Park giriş alanında yer alan sert zemin kaplamasını yenileyerek, yürüyüş yolları, merdivenler, duvar kaplamaları gibi birçok noktada tadilat işlemini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ayrıca havuz alanında da özel bir ışıklandırma çalışması yaptı. Park içindeki havuzların izolasyon ve kaplamalarını yenileyen ekipler, renkli ledli aydınlatma sistemi de kurdu.

Aynı zamanda havuzların elektrik altyapısı ile birlikte su dolum ve boşaltma hatlarını da elden geçiren Büyükşehir Belediyesi, beton oturma gruplarının üzerine çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama yaparak, Ankaralıların en fazla vakit geçirdiği parklardan biri olan Milli Egemenlik Parkı’nı yeni görüntüsüne kavuşturdu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı kısa bir süre içinde peyzajını da tamamlayarak parkı rengarenk çiçeklerle süsleyecek.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
​Gölbaşı Belediyesi sokağa çıkma yasağını fırsata çeviriyor mask
​Gölbaşı Belediyesi sokağa çıkma yasağını fırsata çeviriyor
Ankara Pursaklar’da Bayram Coşkusu mask
Ankara Pursaklar’da Bayram Coşkusu
EGO’nun 10 kadın şoförü trafiğe çıkmak için gün sayıyor mask
EGO’nun 10 kadın şoförü trafiğe çıkmak için gün sayıyor
Ankara Büyükşehir'den sokağa çıkma izninde Başkentli çocuklara sürpriz hediye mask
Ankara Büyükşehir'den sokağa çıkma izninde Başkentli çocuklara sürpriz hediye
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralı esnafa desteğini sürdürüyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralı esnafa desteğini sürdürüyor
Başkan Altınok'tan Ramazan Bayramı mesajı mask
Başkan Altınok'tan Ramazan Bayramı mesajı
Mamak Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere bayram öncesi ziyaret mask
Mamak Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere bayram öncesi ziyaret
Ankara Altındağ’da camiler cemaatle buluşmaya hazırlanıyor mask
Ankara Altındağ’da camiler cemaatle buluşmaya hazırlanıyor
Ankara Büyükşehir'den ilaçlama seferberliği mask
Ankara Büyükşehir'den ilaçlama seferberliği
Yenimahalle Belediyesi bayramda da vatandaşı yalnız bırakmıyor mask
Yenimahalle Belediyesi bayramda da vatandaşı yalnız bırakmıyor

Bugün 11:49 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yenimahalle Belediyesi bayramda da vatandaşı yalnız bırakmıyor mask
Yenimahalle Belediyesi bayramda da vatandaşı yalnız bırakmıyor
Ankara Güncel Haber - Ankara'da yaşanan olay ve sıcak gelişmeler mask
Ankara Güncel Haber - Ankara'da yaşanan olay ve sıcak gelişmeler
Ankara Gölbaşı Belediyesi Bayram Tıraşıyla vatandaşı Bayrama Hazırladı... mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi Bayram Tıraşıyla vatandaşı Bayrama Hazırladı...
​Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek:"Birlikte Yan Yana Geçireceğimiz Niye Bayramlara" mask
​Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek:"Birlikte Yan Yana Geçireceğimiz Niye Bayramlara"
Bakan Soylu Ankara'da Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin konuğu oldu mask
Bakan Soylu Ankara'da Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin konuğu oldu
Başkan Çetin'den bayram öncesi gazilere ziyaret mask
Başkan Çetin'den bayram öncesi gazilere ziyaret
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gelirleri Yarıya Düştü! İşçi Çıkaracak mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gelirleri Yarıya Düştü! İşçi Çıkaracak
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı mask
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar mask
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar
Kırıkkale'de kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası kesildi mask
Kırıkkale'de kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası kesildi
Ankara'daki fırtına nedeniyle İncek Mahallesinde gökyüzünde uçan kitaplık görüntülendi mask
Ankara'daki fırtına nedeniyle İncek Mahallesinde gökyüzünde uçan kitaplık görüntülendi
Ankara'da Camiler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan 'cami ve mescit' genelgesi yayınlandı mask
Ankara'da Camiler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan 'cami ve mescit' genelgesi yayınlandı

GALERİ

Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı mask
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu mask
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri mask
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı mask
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı
Balıkçı teknesinin batma anı mask
Balıkçı teknesinin batma anı
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı mask
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL