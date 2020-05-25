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Başkan Şimşek bayramın ilk gününü vatandaşlarla geçirdi

65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması ile bayramın ilk gününde dışarı çıkmanın sevincini yaşadı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması ile bayramın ilk gününde dışarı çıkmanın sevincini yaşadı. Vatandaşlara eşlik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek mutluluğa ortak oldu.

Yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile bayramın ilk gününde dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bayram sevincine ortak oldu. Gölbaşı’nın park ve bahçelerini doldurarak, Mogan’ın keyfini çıkarıp keyifli bir gün geçiren Gölbaşılılar bayramı keyifle geçirdi.

65 yaş üstü ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren ve büyüklerin bayramını kutlayarak onlara şapka ve çiçek hediye eden Başkan Şimşek “Allah sizleri bizim başımızdan eksik etmesin. Sizlerle her günümüz bayramlarımız anlamlı ve güzel. Bayramınız mübarek olsun. Allah tekrarına erdirsin. İnşallah iyi günlerde bir araya gelerek ellerinizi öpebiliriz.” dedi.
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