Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Ankara sokakları boş kaldı

Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Başkentte bayramın ikinci gününde denetimler sürüyor

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde emniyet ve jandarma ekipleri, başkentteki denetimlerine devam etti.Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde ekipler, şehir merkezi ile şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında uygulama yaptı.

Polis ekipleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Sıhhıye, Ulus Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi noktalarında araçları durdurarak denetim yaptı.

Kontrol noktasındaki jandarma ekipleri de kente giriş yapanların izin belgelerini kontrol ederek, seyahat boyunca yapılması gerekenleri hatırlattı.

Ulus Sıhhıye bölgesinde ise atlı polisler denetimlere katıldı. Ankara genelinde sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi.