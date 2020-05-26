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Ankara'da Üstü açık otobüsle gezici konser

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, üstü açık otobüsle mahalle mahalle gezerek evlerinde kalan vatandaşlar ile bayramlaştı.

Elif Duman
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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, üstü açık otobüsle mahalle mahalle gezerek evlerinde kalan Altındağlılarla bayramlaştı. Otobüs üzerine kurulan orkestra da Altındağlılara keyifli bir bayram yaşattı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan Altındağlıları yalnız bırakmadı. Üstü açık otobüsle mahalle mahalle gezen Altındağ Belediye Başkanı Balcı, evlerinin balkonuna ve pencerelerine çıkan Altındağlılarla bayramlaştı. Coşku dolu bayramlaşma sırasında otobüs üzerine kurulan orkestra da Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi İlkim Eylül İlk eşliğinde sevilen şarkıları seslendirerek Altındağlılara güzel bir Ramazan Bayramı yaşattı.

“NEŞELİ BİR BAYRAM YAŞATMAK İSTEDİK”

Her mahallede düzenlenen mini konserlerle evlerinde kalan Altındağlılara neşeli bir bayram yaşatmak istediklerini ifade eden Başkan Asım Balcı, “İnşallah bu evde geçirdiğimiz son bayram olur. Evlerinden çıkamayan Altındağlılara güzel bir bayram yaşatarak biraz olsun yüzlerinde tebessüm oluşturmak istedik.  Bu vesileyle ben herkesin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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Bugün 10:48 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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