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Başkan Altınok: ''Keçiören, Ankara'nın ve Türkiye'nin en temiz ilçesidir''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 46 kişilik temizlik ekibiyle Ramazan bayramı boyunca 30’dan fazla mahallede 222 cadde ve sokakta dezenfekte, yıkama ve mıntıka temizliği yapıldığını belirtti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 46 kişilik temizlik ekibiyle Ramazan bayramı boyunca 30’dan fazla mahallede 222 cadde ve sokakta dezenfekte, yıkama ve mıntıka temizliği yapıldığını belirtti. Altınok, “Rutin olarak yaptığımız mahalle temizliğini bayram boyunca sabahın ilk ışıklarına kadar yıkama ve dezenfekte faaliyetleriyle sürdürdük. Ana cadde ve bulvarlarımızda, sokaklarımızda süpürge ve suyun dokunmadığı yer bırakmadık” dedi.

KISITLAMA FIRSATA ÇEVRİLDİ

Ramazan bayramı süresince ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirip bayram temizliğine devam edildiğini söyleyen Altınok, “İlçemiz, Ankara’nın ve Türkiye’nin en temiz ve düzenli ilçesidir. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu tanımaksızın özverili bir şekilde Keçiören’e hizmetkâr sürdürüyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞIN TALEBİ DE KARŞILANDI

Altınok, temizlik çalışmalarında vatandaşın sosyal medya ve diğer mecralar üzerinden yıkanması talebinde bulunduğu 18 sokağın da ekipler tarafından detaylı olarak temizlendiğini kaydetti.

“DAHA GÜZEL BİR KEÇİÖREN İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Altınok ayrıca koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak sosyal mesafe, hijyen ve izolasyon konularına yönelik de tavsiyelerde bulundu.  

Altınok, insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna vurgu yaparak şunları aktardı:

“Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz. Mikrobik ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Eğer sokağa çıkmak zorunda kaldıysak sosyal mesafemizi koruyalım. Kurallara uyalım bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim.”
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Bugün 11:37 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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