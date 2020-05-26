Ankara'da YHT Tren ve Uçak Fiyatları Şok Etti! Yeni Biletler Satışta! İşte Fiyatlar

Tren ve Uçak Bileti Fiyatları Belli Oldu mu Yeni Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Koronavirüs salgını nedeniyle seferleri durdurulan demir yollarında bakanlıkta yapılan açıklamalara göre 28 Mayıs’ta tekrar seferler başlayacak. Bunun yüzünden konvansiyonel ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) için biletler satışa çıkarıldı.

Aynı zamanda 4 Haziran’da hava yolları da sefere başlayacakları için hava yolu firmaları da biletlerini satışa çıkardılar. İç hatlarda ilk uçuşlarını gerçekleştirecek olan hava yolu firmalarının virüsün kontrol altına alınması ile birlikte yurt dışına uçuşlara da başlayacakları kaydedildi.

THY 4 Haziran’da Seferlere Başlıyor

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada iç hatlarda olmak üzere 4 Haziran’da tarifeli uçuşların tekrar başlayacağı bildirildi. Biletler ise satışa çıkmaya başladılar. Yapılan açıklamada sonucunda uçak seferlerinin tekrar başlayacağının bildirilmesi sonucunda uçak bileti satışlarının yüzde 80 arttığı gözlemlendi.

Sık kullanılan bir başka hava yolu olan Pegasus’un da seferleri başlatmak için gerekli olan önlemleri aldığı ve yakın zamanda uçuşlara tekrar döneceği bildiriliyor. Tüm uçak firmaları ise uçuşlarda koronavirüs önlemleri kapsamında yolcuların sağlıklarını riske atmayacak şekilde önlemler alıyorlar. Aldıkları önlemler ile birlikte daha sağlıklı bir şekilde uçuş yapabilmeyi olanaklı hale getiren uçak firmaları, bu sayede salgının yayılmasının da önüne geçecekler.

Tren Seferleri de Başlıyor

Uçak firmalarının yanında merakla beklenen demir yollarında ise seferler 28 Mayıs’ta başlıyor. Konvansiyonel ve YHT hatlarında kademeli olarak başlatılacak seferler için son hazırlıklar sürüyor. Satışa çıkarılan biletler ile birlikte kısa sürede biletlerin tükenmesi dikkat çekti.

Normalleşme kapsamında YHT dahilindeki trenler 28 Mayıs’tan itibaren düzenli olarak Ankara – İstanbul, Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya ve Konya – İstanbul hatlarında toplamda günde 16 sefer yapacaklar.

Sefer sayılarının az tutulmaması ile birlikte yolculuk yapmak isteyen herkesin rahatlıkla bilet bulabilmesi sağlanırken aynı zamanda ilet alabilmek için ise TCDD’nin mobil uygulamasına ya da internet sitesine öncelik verilmesi bekleniyor.

Virüs tedbirleri kapsamında çağrı merkezlerinden ya da acentelerden bir süre bilet satışı yapılması beklenmiyor. Trenlerin içinde de virüse karşı alınan önlemler her sefer için özel olarak sürdürülecek ve gerekli kurallara dikkat edilerek yolcuların seyahat etmeleri sağlanacak.

HES kodu alamayanlara bilet satışı yapılmayacak

Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak. YHT seferleri, sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatılacak.

Demir yollarında ilk olarak tren içinde sosyal mesafeye uygun tedbirler alınacak, yolcu tren bilet satışlarında da sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılacak.

Normalleşme sürecinde havalimanları için "uçulabilir sertifikası" düzenlenecek. Sertifikasyon programı kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce bilgilendirme ve denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına bakanlık tarafından sertifika verilecek.

YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlatılıyor

Konvansiyonel ve yüksek hızlı tren hatlarında da sefer hazırlıklarını başlattıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Normalleşme sürecinde YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. YHT biletlerinin satışına Ramazan Bayramı'nın ikinci günü başlanacak. Ancak tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek.

Yüksek hızlı tren hatlarında kuralları Ulaştırma Bakanı Açıkladı

Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak. Bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) koduyla gerçekleştirilecek. Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak."

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilecekKaraismailoğlu, YHT seferlerini sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacaklarının altını çizerek, demir yollarında ilk olarak tren içinde sosyal mesafeye uygun tedbirler alınacağını, yolcu tren bilet satışlarında da sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, trenlerde sosyal mesafenin korunması için sık aralıklarla anons yapılacağını da belirtti.

YHT'lerde her vagonun arka koltuklarının seyahat sürecinde yeni tip koronavirüs şüphesi duyulan yolcuların izole edilmesi için ayrılacağını kaydeden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

" Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstüyle 20 yaş altı yaş grupları için ilgili makamlardan onaylı 'Seyahat İzin Belgesi' zorunlu olacak. Kontrol sırasında bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahatleri iptal edilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek. Yolcuların gara gelmelerinden trene binmelerine kadar ki süreçte de sosyal mesafeyi korumaları amacıyla ilgili personel tarafından denetlenmeleri sağlanacak."

Karaismailoğlu, tren setlerinin sefere çıkmadan önce ve sefer sonlarında dezenfekte edilmesine devam edileceğini de bildirerek, YHT'lerde görevli hosteslerin ilk yardım çantalarında maske ve eldiven bulundurulacağını kaydetti.