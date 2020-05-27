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Ankara Mamak’ta camiler 29 Mayıs’a hazırlanıyor

Camilerin 29 Mayıs Cuma günü, belirlenecek kurallar çerçevesinde cemaatle ibadete açılacağı belli olmuştu. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetlerine ara veren camilerin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından, 29 Mayıs Cuma günü, belirlenecek kurallar çerçevesinde cemaatle ibadete açılacağı belli olmuştu. Bu kapsamda Mamak’taki camilerde dezenfekte çalışmalarına hız veren Mamak Belediyesi, camilerin içinin yanı sıra avlusunda ve vatandaşların kullanabileceği alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Belediye aynı zamanda camilerin yeşil alanlarında da bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması yaptı. Camilerin içi ve dışı kapsamlı bir şekilde dezenfekte edilerek 29 Mayıs’ta cemaatle kılınacak Cuma namazı için hazırlanırken, tedbirler kapsamında da Cuma günü vatandaşların ateş ölçümleri yapılacak, vatandaşlara tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak.

Tedbirleri aldık

Normalleşme süreci içerisinde Mamak’ta bulunan 261 caminin 80 tanesinin faaliyete geçeceğini kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, camilerdeki dezenfekte çalışmalarının ilk koronavirüs vakasının görüldüğü ilk günden itibaren aralıksız sürdürüldüğünün altını çizdi. Sarıgöl, “Vatandaşların virüsten en az etkilenmesi için camilerin iç ve dışı tamamının yıkanması, temizlenmesi, süpürülmesini işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Camilerimiz cuma namazıyla açılacak. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri aldık.29 Mayıs’ta camiler açıldığında vatandaşlarımız huzurla ve güvenle ibadetini yapabilir. Vatandaşlarımızda da talebimiz, tedbiri elden bırakmamaları, maske ve sosyal mesafeye uymalarıdır.” dedi.
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