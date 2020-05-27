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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle sınavlara evlerinde hazırlanmak zorunda kalan öğrencilere Ankara Büyükşehir Belediyesi online sınav desteği sağlayacak.

Elif Duman
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle sınavlara evlerinde hazırlanmak zorunda kalan öğrencilere Ankara Büyükşehir Belediyesi online sınav desteği sağlayacak. Başkan Yavaş’ın talimatıyla öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için online deneme sınavı düzenleyecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle örgün eğitime ara verilerek, derslerine uzaktan eğitimle ekran başında devam eden öğrenciler için sınav takvimi açıklandı.

Başkent’te ulaşımdan sosyal yardımlara, günlük öğünden su faturalarına yönelik indirimlere kadar öğrencilerin hayatını kolaylaştıran öğrenci dostu uygulamaları hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu süreçte öğrencilerin sınav heyecanını bir nebze olsun azaltmak için online deneme sınavı yapılması için talimat verdi.

KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER DENEME SINAVINA KATILABİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği online sınavlarla kendilerini deneme imkanı bulacak öğrenciler, http://ankara.bel.tr/sinav-kayit-formu adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak online sınav için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da hazırlıklarını tamamladı. 20 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ikişer adet online sınav düzenlenecek.

KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE PİN KODU VE SINAVA GİRİŞ BAĞLANTISI İLETİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği deneme sınavına kayıt olan öğrencilere, sınav tarihinden bir gün önce sınava giriş için gerekli olan pin kodu ve sınava giriş bağlantısı e-posta ve sms yolu ile iletilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği müfredat çerçevesinde hazırlanan deneme sınavlarının tarih ve saatleri ise şöyle:

Liselere Geçiş Sınavı

9 Haziran 2020

Saat: 10.00-11.30 (Sözel Oturum)
Saat: 12.15-13.50 (Sayısal Oturum)

13 Haziran 2020

Saat: 10.00-11.30 (Sözel Oturum)
Saat: 12.15-13.50 (Sayısal Oturum)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

YKS-1

4 Haziran 2020: Temel Yeterlilik Testi (TYT) Saat 10.00-13.15
5 Haziran 2020: Alan Yeterlilik Testi (AYT)   Saat 10.00-13.30

YKS-2

20 Haziran 2020: Temel Yeterlilik Testi (TYT) Saat 10.00-13.15
21 Haziran 2020: Alan Yeterlilik Testi (AYT)   Saat 10.00-13.30

Büyükşehir Belediyesi başarı ortalaması, il geneli sıralaması ve soru çözüm videolarını içeren bağlantıyı LGS öğrencilerine sınavdan en geç bir gün sonra, YKS öğrencilerine ise en geç iki gün sonra iletecek.
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