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Keçiören camileri cuma'ya hazır! Temizlik ve dezenfekte tamamlandı - Haberler Ankara

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 29 Mayıs’ta ibadete açılacak olan 52 adet ibadethanenin temizlik ve dezenfekte çalışmalarının tamamladığını belirtti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 29 Mayıs’ta ibadete açılacak olan 52 adet ibadethanenin temizlik ve dezenfekte çalışmalarının tamamladığını belirtti. Altınok, “Vatandaşımızın sağlığını korumak için normalleşme sürecinde atılacak her türlü adımı atıyoruz. İbadethanelerimiz cemaatini, bizler de camilerimizde ibadetlerimizi eda etmeyi özledik. İnşallah el ele vererek bu salgın döneminin üstesinden geleceğiz” dedi.

DEZENFEKTE EKİBİ OLUŞTURULDU

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir süredir toplu olarak ibadete kapalı olan camilerin ‘yeni normal’ dönemde ibadete açılması kararının alınmasıyla birlikte Keçiören Belediyesi ilçedeki camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları için özel bir ekip oluşturdu.

CUMA NAMAZI İÇİN OKUL BAHÇELERİ VE PAZAR ALANLARI DA HAZIRLANIYOR

Başkan Turgut Altınok, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından öğlen ve ikindi namazlarıyla birlikte cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınmaya başlayacağının duyurulmasıyla birlikte Keçiören Kaymakamlığı tarafından belirlenen 52 cami ile 8 semt pazarı alanı ve 6 okul bahçesinin ibadete hazırlandığını kaydetti.

“İBADETHANELERİMİZ GÜL KOKUSUYLA DAHA FERAH”

Cemaatle kılınacak olan öğle, ikindi ve cuma namazları öncesinde ve sonrasında camileri rutin aralıklarla dezenfekte edeceklerini de aktaran Altınok, “Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. rutin olarak sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ile vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla temiz bir ortamda ibadet edebilirler. Sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.v) kokusu olan gül kokusunu da tüm ibadethanelerimize sıkarak daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Bugün 11:13 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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