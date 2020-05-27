Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu bayram, yalnız evlerimize geldi. Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.
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“Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere” dedi.
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