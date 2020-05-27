Bakan Koca sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler” ifadelerini kullandı.

(İHA)