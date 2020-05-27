Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler” ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-20 yaş grubunun, 65 yaş üstü vatandaşların ve 14 yaş altı çocuklarının sokağa çıkma kısıtlamasını içermediğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz