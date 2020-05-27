Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çad’a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran TSK’ya ait uçağımız, ülkemize tahliyesi gerçekleştirilecek 14 vatandaşımızı da alarak dönüşe geçti” denildi.
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MSB: "Çad’dan TSK’ya ait uçağımız 14 vatandaşımızı da alarak dönüşe geçti”
Milli Savunma Bakanlığı, Çad’a tıbbi yardım malzemesi ulaştıran TSK’ya ait uçağın 14 vatandaşı da alarak Türkiye’ye dönüşe geçtiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz