Bakan Koca’dan Covid-19’dan hayatını kaybeden doktor için paylaşım

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dr. Sinan Kakı. 1960, Bitlis doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesinde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.

(İHA)