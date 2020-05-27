Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dr. Sinan Kakı. 1960, Bitlis doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesinde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca’dan Covid-19’dan hayatını kaybeden doktor için paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili bir paylaşım yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz