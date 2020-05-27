Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Covıd-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan #TSK’ya ait uçağımız Çad’a indi. Uçağımızı Çad Büyükelçimiz Kemal Kaygısız karşıladı” denildi.
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MSB: “Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Çad’a indi”
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçağın Afrika ülkesi Çad’a ulaştığını bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz