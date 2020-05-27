Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli de açılışa katılacak

Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının verildiği Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla yarın açılacak. 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıl dönümünde yeni adıyla açılacak olan adanın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılacak. 2013’te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden adlandırılan, 2015 yılında da yeniden düzenleme faaliyetlerine başlanan adada çalışmalar sonlandı.
Öte yandan, adada 176 kişilik bir otel, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi ile 7 bin 700 metrekarelik müze ve caminin yer alacağı duyurulmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz