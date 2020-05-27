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Bugün sokaklar şenleniyor! 0-14 Yaş arası çocuklar izni başladı!

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 0-14 yaş arası çocuklar, 4 saatlik dışarı çıkma izinleri 3’üncü kez kullanmaya başladı. Çocuklardan kimi parklardaki oyun gruplarında eğlendi kimi de arkadaşlarıyla bisiklete bindi.
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İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 0-14 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ve maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinleri kullanılmaya başlandı.

Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı 4 saatliğine kaldırılan 0-14 yaş altındaki çocuklar soluğu parklarda aldı. Fatih’te uzun süredir görmedikleri arkadaşlarının yanına koşan çocuklar sosyal mesafeyi koruyarak kısa bir süre kendi aralarında sohbet etti.

Kimi çocuklar arkadaşlarıyla parklarda oyun oynarken kimi de arkadaşlarıyla birlikte bisiklete bindiği görüldü.

Bugün 12:52 TSİ İHA İstanbul- Gündem

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