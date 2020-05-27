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Sağlık Bakanlığından 11 sektöre yönelik daha yeni rehber - Haberler Ankara

Sağlık Bakanlığı, normalleşme süreci kapsamında çalışma hayatında alınması gereken tedbirlere yönelik 11 sektör için daha rehber hazırladı.
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Sağlık Bakanlığı tarafından normalleşme süreci kapsamında, çalışma hayatının alması gereken tedbirlerin yer aldığı rehberler, tek başlıkta toplandı. Rehberde, 11 sektörün alması gereken tedbirler ilk kez yayımlanırken daha önce sektörlere yönelik belirlenen tedbirlerde de bazı güncellemeler yapıldı.

Bu kapsamda; Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında, kozmetik ve parfümeri mağazalarında, akaryakıt istasyonlarında, market ve süpermarketlerde, oto yıkamalarda, oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde, oto galeri ve oto kiralama işletmelerinde,ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmelerde, emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofislerinde, elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında, tesisatçılarda alınması gereken tedbirler ilk kez belirlendi.

Çalışma hayatının alması gereken tedbirleri içeren rehbere şu linkten ulaşılabilir:

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf

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