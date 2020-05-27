Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:19 TSİ- Gündem G: Bugün 14:20 TSİ

Tabelası Besmeleyle Asıldı! Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılıyor!

Korona virüs salgını nedeniyle Sancaktepe’de inşa edilen ve yapımında sona gelinen hastanenin tabelası bugün asıldı. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi adı verilen hastanenin açılışı 29 Mayıs Cuma günü geçekleştirilecek. Yapımında sona gelinen hastane havadan görüntülendi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’nda 9 Nisan tarihinde iki hastanenin yapımına başlanmıştı.

Sancaktepe’deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin tabelası asıldı

Sancaktepe’de inşa edilen salgın hastanesinin yapımında sona gelindi. Hastaneye korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz’ün adı verildi. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin tabelası bugün asıldı. 125 bin metrekare alana inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde 16 ameliyathane ve 432 adet yoğun bakım yatağı bulunuyor. Hastanede ayrıca gözlem odaları ve yoğun bakım, diyaliz odaları bulunuyor. Hastanenin açılışı 29 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.

Hastane ile ilgili bilgi veren İstanbul 2. Bölge Kamu Hastaneleri Başkanı Prof. Dr. Kamil Özdil, “Yaklaşık 1008 yataklı hastanemizde 432 adet yoğun bakım yatağımız bulunmakta. Bütün ekiplerimiz canla başla çalışmakta. İnşallah en güzel şekilde sağlık hizmeti sunmaya hazır hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Bugün 14:19 TSİ İHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sağlık Bakanlığından 11 sektöre yönelik daha yeni rehber - Haberler Ankara mask
Sağlık Bakanlığından 11 sektöre yönelik daha yeni rehber - Haberler Ankara
Bakan Kurum: "204 yeni millet bahçesi yapıyoruz" mask
Bakan Kurum: "204 yeni millet bahçesi yapıyoruz"
Savunma sanayiinde üretimler sürüyor mask
Savunma sanayiinde üretimler sürüyor
“Türkiye’de yılın 4 aylık döneminde geçen yıla göre kadın cinayetleri yüzde 36 oranında düştü” mask
“Türkiye’de yılın 4 aylık döneminde geçen yıla göre kadın cinayetleri yüzde 36 oranında düştü”
Bakan Dönmez duyurdu, Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs’ta hareket edecek mask
Bakan Dönmez duyurdu, Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs’ta hareket edecek
YHT seferleri 28 Mayıs’ta yarı kapasiteyle tekrardan seferlerine başlıyor mask
YHT seferleri 28 Mayıs’ta yarı kapasiteyle tekrardan seferlerine başlıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara mask
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı mask
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı mask
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem  mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem 
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara mask
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara mask
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara

GALERİ

Dağlardan 4 saatte 1 kilo toplanıyor! Kilosu ise dudak uçuklattı! mask
Dağlardan 4 saatte 1 kilo toplanıyor! Kilosu ise dudak uçuklattı!
Mescid-i Aksa Açılıyor! Açılış öncesi sterilizasyon yapılıyor! mask
Mescid-i Aksa Açılıyor! Açılış öncesi sterilizasyon yapılıyor!
Genç kızların sokak ortasında saç saça baş başa yumruk kavgası mask
Genç kızların sokak ortasında saç saça baş başa yumruk kavgası
DSİ'den Ankara Çiftçisine Hizmet! Ovaçayı Islah ediliyor! mask
DSİ'den Ankara Çiftçisine Hizmet! Ovaçayı Islah ediliyor!
Faciadan dönüldü! Freni patlayan Kamyon, Yakıt Yüklü Tankere... mask
Faciadan dönüldü! Freni patlayan Kamyon, Yakıt Yüklü Tankere...
İstanbul’da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada mask
İstanbul’da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL