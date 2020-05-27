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Çankaya’da Çevre ve Çocuk Günü kutlamaları erken başladı

Çankaya Belediyesi, 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma izin gününde çocuklara sürpriz yaptı.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma izin gününde çocuklara sürpriz yaptı. Esat Pazar yeri Özgürlük Parkı, Lozan Park, Kuğulupark ve Ahmed Arif Parkı’nda yaklaşan 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamalarını çocuklar için şenliğe dönüştürdü.

Çankaya Belediyesi, 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma izin gününü çocuklar için şenliğe dönüştürdü. Çankaya’nın parklarında etkinlikler düzenleyen Belediye, çocuklara çeşitli kitaplar dağıtırken dans ve oyunlarla günün 4 saatini renklendirdi.

Kuğulupark’ta yapılan etkinliklere katılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Çocukların danslarını ve oyunlarını izleyen Taşdelen, daha sonra çocuklara çevre bilinci vermek amacıyla hazırlanan kitapları ve Çankaya Belediyesi yayınlarını dağıttı.

Alper Taşdelen, yaptığı açıklama 14 yaş altı çocukların 11.00 – 15.00 saatleri arası sokağa çıkma izinlerinde parklara geldiğini hatırlatarak, “Çocuklarımız bugün 4 saatliğine dışarıdalar. Biz de Çankaya’daki parklarımızda çeşitli sürprizler ve eğlenceler hazırladık, Gezici Kütüphanemizi de getirdik. Onlara Gezici Kütüphanemizden kitaplar ve Belediyemizin kendi yayınlarından  armağan ediyoruz. Çocuklarımız 3 aya yakındır evlerinde çok sıkıldılar, bilgisayarın başında online ödevlerle uğraşıyorlar. Bugün onların günü olsun istedik, bugün onları görünce ben de çok mutlu oldum. Havalar güzelleşip çocuklarımız parklara çıktıkça doyasıya eğlenecekleri bu tür etkinlikleri sık sık yapacağız” dedi. 

Çocukların sokağa çıkma yasağı devam ettiği için erken başlatılan 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamaları önümüzdeki hafta da çeşitli parklarda devam edecek.   
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Bugün 15:40 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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