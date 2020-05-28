Mamak Belediyesi’nden Vergi Uyarısı

Mamak Belediyesi, emlak ve işyerlerine ait 2020 yılı çevre temizlik vergisi ödemelerinde son ödeme tarihinin 1 Haziran Pazartesi olduğunu hatırlatarak, ödemelerin son günlere bırakılmaması için Mamaklıları uyardı. Vatandaşların vergi ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için tüm tedbirleri alan belediye, Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, için www.mamak.bel.tr adresinden de online ödeme imkanı sağlıyor.

Mamaklı mükellefler vergilerini her yıl olduğu gibi bu yılda Mamak Belediyesi Hizmet Binası, Musiki Muallim Mektebinde bulunan vergi salonu, Necip Fazıl Kültür Merkezi, Mamak Yüzme Havuzu, Kutludüğün ve Lalahan’da bulunan veznelere ödeyebilecek. Vergi borçlarını bankalar aracılığı ile ödemek isteyen vatandaşlar ise anlaşmalı bankalar Vakıfbank (Mobil, ATM), Denizbank(Şube), Halkbank (Şube) ve PTT(Şube)’den ödeyebilecek.

Tedbiri elden bırakmadık

Vatandaşların vergi ödemelerinde sıkıntı çekmemeleri için çalıştıklarına dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşların ödemelerini zamanında yapmaları ve cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyardı. Köse, “Koronavirüse karşı önlemlerimizi en üst seviyede tutuyoruz. Belediyemize gelen vatandaşlarımızın ateşini ölçüyor, maske dağıtıyor ve el dezenfektanları kullanıyoruz. Pandemi döneminde veznelerde sıkışıklık ve kargaşaya meydan vermemek için ve vatandaşların mağdur olmaması için vergi ödemelerinde kolaylık sağladık. Mamaklı hemşehrilerim hangi ödeme seçeneği kendine uygun ise onu seçecek. Yatırılan her kuruş vergi, ilçemize hizmet olarak geri dönüyor.” dedi.