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Laura Dern: Boşanma Avukatı Travma Timsalidir

Marriage Story filminde oynadığı Nora Fanshaw karakteri ile birlikte Oscar için en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünün en güçlü adayı olarak gösterilen Laura Dern boşanma avukatları hakkında açıklamalarda bulundu.
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Laura Dern: Boşanma Avukatı Travma Timsalidir

Marriage Story filminde oynadığı Nora Fanshaw karakteri ile birlikte Oscar için en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünün en güçlü adayı olarak gösterilen Laura Dern boşanma avukatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Oynadığı roller ile adından güçlü bir şekilde söz ettiren ve en son Marriage Story (Evlilik Hikayesi) filminde oyunculuğu ile göz dolduran ve Oscar ödülleri için en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü için aday gösterilmiş olan Fanshaw, filmde canlandırdığı rolü hakkında konuştu.

“Empati Sağladım”

Filmde canlandırdığı avukat rolü hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu; “Nora Fanshaw, giyimine dikkat eden bir karakterdi. Topuklu ayakkabıları ve her zaman dik duran bir duruşu vardı,” sözlerini ifade ederken karakterinin yapısıyla da ilgili olarak şöyle konuştu; “Kişisel olarak sevmek durumunda değildim.

Boşanma avukatları travma timsalidir ve sevilmeleri de zordur. Ama ben onunla empati kurmayı başarabildim.”

Film dramatik boşanma hikayesini konu ediyor

Başrollerinde Scarlett Johansson ve Adam Driver’ın rol almış olduğu Marriage Story, konusu ile büyük beğeni topluyor. Evli bir çiftin New York’tan Los Angeles’a kadar uzanan dramatik boşanma hikayesini konu edinen film, bir yönetmen olan Charlie ve eşi oyuncu Nicole üzerinde uzun zamandır süren yapısal ilişki sorunlarını ele alıyor.

Boşanmaya karar vermelerinin ardından çift, ilk başlarda kolayca boşanabileceklerini düşünseler de olaylar sandıkları gibi gitmeyecektir. Özellikle çocuklarının velayeti söz konusu olunca, boşanma davası çok karmaşık bir hale gelecektir.

Laura Dern Kimdir?

Tam adı Laura Elizabeth Dern olan ünlü oyuncu 1967 yılında ABD’de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Dern, bu zamana kadar pek çok ünlü yapımlar arasında yer aldı. İlk oynadığı film olan Mask (1985)’ten bu yana çeşitli filmlerde yer alan oyuncunun öne çıkan filmleri arasında Jurassic Park (1993), Citizen Ruth (1996), Ekim Düşü (1999), Benim Adım Sam (2001) ve  ynı Yıldızın Altında (2014) ve Star Wars: The Last Jedi (2017) gibi filmler yer alıyor.

En son Marriage Story filmi ile 92. Akademi Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Dern, son zamanların en gözde oyuncuları arasında kendisine yer buluyor.

Bugün 10:14 TSİ - Hukuk

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