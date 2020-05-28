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Ankara Büyükşehir'den 4 günde tam 14 bin 229 ton...

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkent’te arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında da asfalt mesaisini sürdürdü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkent’te arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında da asfalt mesaisini sürdürdü. Mamak'tan Mamak'ya, Sincan'dan Elmadağ'a kadar kentin 16 ilçesinde 85 noktada 7/24 asfalt serim ve yama çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 4 günde 14 bin 229 ton asfaltı Başkent yollarıyla buluşturdu. Ekipler, Nisan ayından itibaren sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde ise toplam 91 bin 247 ton asfalt serim işlemini tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarında asfalt mesaisine tam gaz devam ediyor.

Cadde ve bulvarların boş olması nedeniyle  Başkent'in birçok noktasında yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 23-26 Mayıs tarihleri arasında 14 bin 229 ton asfalt döküm işlemi gerçekleştirdi. Nisan ayından itibaren sadece sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde Başkent yollarına serilen asfalt miktarı 91 bin 247 tona ulaştı.      

ANKARA’DA 7/24 ASFALT ATAĞI

Kent genelinde yolların bakım, onarım ve asfalt serim işlemlerine aralıksız devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, arife günü ve Ramazan Bayramını da kapsayan 4 günlük süre içinde 14 bin 229 ton asfalt çalışması yaptı.

Ankara’da 23-26 Mayıs tarihleri arasında 16 ilçede 85 noktada asfalt yenileme, serim, çizgi ve yama işlemi gerçekleştiren ekipler, Başkent’in kuzey-güney, doğu-batı aksında yer alan yolları asfaltla buluşturdu. Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri son olarak;

-Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi,

-Söğütözü Mahallesi AŞTİ içi,

-İvedik Köy Mahallesi 1323. Cadde,

-Ortaköy Mahallesi Ortaköy Mezarlık Yolu,

-OSTİM Mahallesi 1191. Cadde,

-İnkılap Mahallesi Çam Sokak,

-Karapürçek Mahallesi 339. Cadde’de asfalt serim işlemini 7/24 çalışarak tamamladı.
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