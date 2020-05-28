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Çankaya Belediyesi ücretsiz dağıtıyor. Tam 50 ton...

Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına hız verdi. Ramazan Bayramı sonrası sosyal yardımlarını sürdüren Çankaya Belediyesi, 50 ton kuru soğanı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına hız verdi. Ramazan Bayramı sonrası sosyal yardımlarını sürdüren Çankaya Belediyesi,  50 ton kuru soğanı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Üreticinin de desteklenmesini amaçlayan dağıtımlar, Çankaya'nın kırsal mahallesi Yakup Abdal'dan başladı.

 Çankaya Belediyesi bayramın hemen ertesinde Metin Oktay, Göktürk, Mimar Sinan ve Umut Mahallelerinde de süt dağıtımını sürdürdü. Ramazan Bayramı sonrası sosyal yardımları arttıran Belediye, 50 ton soğanı yaklaşık 7 bin 500 aileye ulaştıracak. Dağıtımlar, bayram sonrası ilk olarak Çankaya'nın kırsal mahallesi olan Yakup Abdal'da başlatıldı.

Çankaya'da sosyal yardımların artarak devam edeceğini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bir yandan, tıpkı süt projesinde olduğu gibi, Ankara'daki üreticiyi desteklerken, diğer yandan Türkiye’nin tarım üreticisi bölgelerinden ürünleri tedarik ederek, oradaki çiftçiyi de desteklemeyi amaçlıyoruz. Böylece ülke içerisinde bir dayanışma kültürü yaratmak istiyoruz” dedi.

SÜT DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

Çankaya Belediyesi, Ramazan sonrasında da yardımlarını sürdürürken, 0-6 yaş arasındaki çocukları da unutmuyor. Çankaya Belediyesinin belirlediği ve belediyeden sosyal yardım alan vatandaşların çocukları için süt dağıtımı hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ilçe sakinlerine yardım elini uzatan ve ihtiyaçlarını karşılayan Çankaya Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına süt yardımında bulunuyor.
Çankaya Belediyesi bayramın hemen ertesinde Metin Oktay, Göktürk, Mimar Sinan ve Umut Mahallelerinde süt dağıtımını gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesi olarak hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmeyeceği anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Başkan Taşdelen, “Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir Ramazan geçirmeleri için erzak kolisi dağıttık. Salgın nedeniyle iftar çadırı kuramasak da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza koli yardımında bulunduk. Bu süreçte vatandaşlarımızın 0-6 yaş arası çocuklarını düşünerek süt dağıtımına da ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.
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Bugün 10:54 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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