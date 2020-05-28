Pursaklar güzel günlere hazırlanıyor

Pursaklar Belediyesi, sosyal yaşam alanlarını koronavirüs salgını sonrasındaki güzel günlere hazırlıyor.

Pursaklar Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile mücadele ve önlem amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye ekipleri bu kapsamda; ilçedeki parklarda çevre düzenlemesi, tadilat, yenileme ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki parkları kullanıma kapatan Pursaklar Belediyesi, salgın sonrası için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, özellikle ailelerin uğrak noktası olan parkları tek tek elden geçirerek eksikliklerini gideriyor. Çocukların güvenli bir ortamda oynayabilmeleri için kauçuk zeminlerin onarımını yapıyor. Yıpranan çocuk oyun gruplarını yenileyen ekipler, parklardaki spor aletlerinin de bakımını gerçekleştiriyor.

Yeşil alanların da bakımını gerçekleştiren belediye ekipleri, çimleme ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra baharın gelişini müjdeleyen mevsimlik çiçeklerin dikimini gerçekleştirerek park ve bahçelerde gözleri büyüleyen estetik bir hava oluşturuyor.

‘‘Gelecek Güzel Günlere Hazırlanıyoruz’’

Sağlık Bakanlığı’nın belirtmiş olduğu kurallara ne denli dikkat edilirse normal hayata o kadar hızlı dönüleceğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Gelecek güzel günler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Parklarımızı hemşehrilerimizin sıkıntılı günler sonrasında nefes alacağı, stres atabileceği, keyifli bir vakit geçirebileceği yerler haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Parklarımızı daha kullanışlı ve görsel açıdan daha donanımlı hale getirmek için arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Salgın tehdidi sona erdiğinde parklarımız yeniden çocuklarımızın neşeli sesleri ile yankılanacak’’ dedi.