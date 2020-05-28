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Bakan Selçuk: “Whatsapp ihbar hattımız vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın artık Whatsapp uygulaması üzerinden de hizmet sunacağını açıkladı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığı bünyesinde hizmet sunan çağrı merkezlerinden Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın artık Whatsapp uygulaması üzerinden de hizmet sunacağını duyurdu. Alo 183 hattının aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan bir hat olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, “İnternet tabanlı mesajlaşma uygulaması Whatsapp ihbar hattımız vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımız 0 501 183 0 183 iletişim numarasından 7/24 Alo 183 Sosyal Destek Hattı’na ulaşabilir. Alo 183 üzerinden ihmal, istismar, şiddet vakaları, evde bakım aylığı, sosyal yardımlar gibi hattımızın hizmet modelleriyle ilgili başvuruları değerlendiriyoruz” dedi.

Acil durumlar hakkındaki ihbarları Alo 183 hattı üzerinden aldıklarını kaydeden Selçuk, gelen ihbarlarda durumun aciliyetine göre vakanın bulunduğu ilde görevli Acil Müdahale Ekip Sorumlularının kolluk kuvvetleri ile irtibata geçerek gerekli müdahalenin yapılmasını sağladığını ifade etti.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş /İHA)

Bugün 11:08 TSİ İHA Ankara- Gündem

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