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"1 Haziran’da ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemi faaliyetlerini başlatıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin faaliyetlerine 1 Haziran’da yeniden başlanacağını bildirdi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 pandemisiyle mücadelede ciddi aşamalar kaydeden Türkiye’de birçok sektörde olduğu gibi ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin faaliyetlerine 1 Haziran’da yeniden başlanacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, ticari yat ve ilkel ahşap gemilerin faaliyetlerinin 24 Mart’ta durdurulduğunu hatırlattı. Karaismailoğlu, Türkiye’nin coğrafi yapısına özgü gelişen bir sektör olan mavi tur yapan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemi cinsi teknelerin ticari faaliyetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı önlemlerle birlikte İçişleri ile Sağlık Bakanlığının kararları doğrultusunda yürütüleceğini söyledi.

Yüksek Hızlı Trenler’de yüzde 50 koltuk kapasitesi ile seferleri bugün itibari ile başlattıklarını ve ilk trende 84 yolcuyu saat 07.00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurladıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Demiryollarımızda olduğu gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bağlı tüm ulaşım modlarında, kara, hava ve deniz yollarında önceliğimiz insanların sağlığı ve güvenliği. Vatandaşımızın sevdiklerine ulaşması için Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda aşamalı olarak yeni normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerden Türkiye’nin 83 milyonun daha güçlü bir şekilde çıkacağına inancımız tamdır. Tüm vatandaşlarımıza bu süreçte göstermiş oldukları hassasiyet ve duyarlılık için ayrıca teşekkür ediyorum.”

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Bugün 13:17 TSİ İHA Ankara- Gündem

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