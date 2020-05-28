Mısır Çarşısı 1 Haziran’daki açılışa hazır

Korona virüs salgınıyla birlikte bir süredir kapalı olan Mısır Çarşısı, normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya hazırlanıyor.
1 Haziran’da açılacak tarihi çarşı, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Belediye ekipleri tarihi çarşıyı köpüklü su ile yıkayarak en ince noktasına kadar dezenfekte etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz