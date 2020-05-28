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Etimesgut İstasyon Caddesi için düğmeye basıldı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğinin yoğun olduğu bölgelerin başında gelen ve uzun yıllardır trafik sorunu çözülemeyen Etimesgut İstasyon Caddesi için düğmeye bastı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Belediye Meclisi’nde İstasyon Caddesi yol projeleri ve köprülü kavşak yapımı için 750 milyon TL’lik proje bazlı talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda reddedilerek, sadece eski müteahhit borçlarının ödenmesi koşuluyla 400 milyon TL olarak kabul edildi. Başkan Yavaş’ın “Etimesgutlular, Sincanlılar duysun. Kredi vermeseniz de size rağmen yapacağım” dediği proje için Büyükşehir Belediyesi, ilk kazmayı vurdu. Proje kapsamında ilk etapta Türk Kızılayı Caddesi Kızılay binası önü ile Eski Hava Hastanesi önüne 2 adet köprülü kavşak inşa edilecek. Başkentlilere ilk müjdeyi sosyal medya hesapları üzerinden Başkan Yavaş verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğinin yoğun olduğu bölgelerin başında gelen ve uzun yıllardır trafik sorunu çözülemeyen Etimesgut İstasyon Caddesi için düğmeye bastı.

Etimesgut İstasyon Caddesi’nin trafik yoğunluğuna neşter vuracak projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgutlulara ve Sincanlılara verdiği sözü tuttu. Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla ilk etapta Türk Kızılayı Caddesi üzerinde yer alan Kızılay Binası önü ve Eski Hava Hastanesi’nin önüne yapılacak 2 adet köprülü kavşak inşaatına başlayacağını duyurdu.

KREDİ TALEBİ REDDEDİLEN PROJE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İMKANLARIYLA TAMAMLANACAK

Etimesgut ve Sincan bölgesinde yaşayan vatandaşların yoğun şikayeti nedeniyle Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapımı için Başkan Yavaş’ın kredi talebinde bulunduğu ancak bu talebi reddedilen İstasyon Caddesi projesi için ilk adım atıldı.

Muhalefetin kredi talebini reddetmesi üzerine “Etimesgutlular, Sincanlılar duysun. Tüm imkansızlıklara rağmen İstasyon Caddesi’nin trafik sorununu çözmek için kredi vermezseniz de size rağmen bu inşaatı yapacağız” diyen Başkan Yavaş’ın, proje hazırlıklarının tamamlanması talimatını vermesinin ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, İstasyon Caddesi’ne 2 adet köprülü kavşak yapımı için ilk kazmayı vurdu.

BAĞLICA BULVARI BAĞLANACAK, İSTASYON CADDESİ’NE NEŞTER VURULACAK

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada Başkentlilere seslenen Başkan Yavaş, “Etimesgut ve Sincan bölgesinin geçen yıl kredi talebimiz reddedilse de Türk Kızılayı Caddesi üzerinde ve Eski Hava Hastanesi önünde olmak üzere 2 adet köprülü kavşak yapımına başlıyoruz” dedi ve çalışmaları başlattı.

Ankara Bulvarı’nın devamı niteliğinde olan Türk Kızılayı Caddesi üzerinde bulunan Kızılay Binası önü ve Eski Hava Hastanesi’nin önüne yapılacak köprülü kavşaklar aynı zamanda Turgut Özal Bulvarı’na da kesintisiz bağlantı sağlayacak. İstasyon Caddesi’nin trafiğini rahatlatacak olan proje kapsamında 2 noktada inşa edilecek köprülü kavşaklar sayesinde özellikle pik saatlerde kronikleşen ve kangren olan bölgenin trafik problemi de böylece ortadan kalkacak.

Bağlıca Bulvarı'nda bulunan MİT binasının yanından açacağı yolu Türk Kızılayı Caddesi’ne bağlamayı da planlayan Büyükşehir Belediyesi, dünya başkentlerine örnek olacak projeyi tamamlayarak kent trafiğini hem büyük ölçüde rahatlatacak hem de sürücüler için güvenli ve konforlu sürüş imkanı sağlayacak.

TRAFİK IŞIKLARI OLMADAN KESİNTİSİZ ULAŞIM

Kesintisiz trafiğin sağlanması ve Başkent’in konforlu yollara kavuşması için büyük çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesi’nde bulunan trafik ışıklarını da çalışma kapsamında kaldıracak.

Caddenin Ankara Bulvarı çıkışında daralan yolunu da genişletecek olan Büyükşehir Belediyesi, trafik akışı için caddenin şerit sayısını 3 gidiş ve 3 geliş olarak inşa edecek.
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