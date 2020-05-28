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Büyükşehir'den Cuma hazırlığı... Ücretsiz dağıtılacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde olduğu gibi 29 Mayıs’ta Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde olduğu gibi 29 Mayıs’ta Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı. Kent Estetiği ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Başkent’teki A ve B grubu toplam 65 caminin iç ve dış temizliği ile dezenfeksiyon işlemini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Cuma namazı öncesi vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade de dağıtacak. 

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 aydan fazla süredir kapalı olan camiler, normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs Cuma gününden itibaren sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeniden ibadete açılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını korumak amacıyla Başkent’teki A ve B grubu toplam 65 camide temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. 

CAMİLERDE CUMA NAMAZI ÖNCESİ TİTİZ ÇALIŞMA

Kent genelinde ibadete açılacak bazı camilerde Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri dezenfektanlı yüzey temizleyicileri ve basınçlı yıkama araçları ile temizlik yaparken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de titiz bir dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, aralarında Kocatepe, Hacı Bayram, Ahmet Hamdi Akseki, Melike Hatun ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Beştepe Millet Camii’nin de bulunduğu Başkent’in tarihi ve simge camilerinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak camilerimizin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları konusunda çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ankara’mızda 3 bin 11 cami var. Bunlardan bin 684’ü merkez ilçemize bağlı. Çevre ilçelerimizde de bin 327 camimiz var. Bunlardan 7 tanesi A grubu cami olarak belirlediğimiz camiler ve bu 7 camiden başlayarak 65 caminin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayacağız. Ayrıca camilerimizin içinde de dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Cuma namazına gelen vatandaşlarımıza tek kullanımlık seccade ve maske dağıtımı da gerçekleştireceğiz.” 

İBADETİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK BAŞKENTLİLERE MASKE VE SECCADE DAĞITILACAK

Salgının başladığı ilk günden itibaren kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, ortak alanlar, huzurevleri, okullar ve toplu taşıma araçlarında günlük olarak dezenfeksiyon çalışması yapan Büyükşehir BELPLAS ekipleri, Cuma namazı öncesi camileri de baştan sona dezenfekte ederek hijyenik hale getirdi.

İbadete açılacak camilerde ANFA Güvenlik personelinin sayısını da artıracak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te 65 caminin avlusunda kılınacak Cuma namazı öncesi vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade de dağıtacak.
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