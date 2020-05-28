Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 20:47 TSİ- Gündem G: Bugün 20:48 TSİ

Türkiye Normalleşirken Dikkat! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 30 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 461 olduğunu açıkladı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 461’e yükseldi. Bugün toplam 33 bin 559 test yapılırken, bin 182 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 160 bin 979 oldu. Bugünkü bin 576 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 124 bin 369’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 339, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 683 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 30 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım” dedi.

Bugün 20:47 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mısır Çarşısı 1 Haziran’daki açılışa hazır mask
Mısır Çarşısı 1 Haziran’daki açılışa hazır
Ankara'da hareketlilik artınca denetimlere ağırlık verildi mask
Ankara'da hareketlilik artınca denetimlere ağırlık verildi
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
’’Masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye’ye “barbar” demesi utanç vericidir" mask
’’Masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye’ye “barbar” demesi utanç vericidir"
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor” mask
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor”
Göktaşı düştü! Düşen Göktaşı kameraya böyle yansıdı mask
Göktaşı düştü! Düşen Göktaşı kameraya böyle yansıdı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara mask
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı mask
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem  mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem 
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara mask
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara mask
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara
Ankara'da YHT Tren ve Uçak Fiyatları Şok Etti! Yeni Biletler Satışta! İşte Fiyatlar mask
Ankara'da YHT Tren ve Uçak Fiyatları Şok Etti! Yeni Biletler Satışta! İşte Fiyatlar

GALERİ

Çay Toplamada Yeni Önlem! Benzinli motorlar yasak mask
Çay Toplamada Yeni Önlem! Benzinli motorlar yasak
Ülkelerin Korona virüs savaşı devam ediyor mask
Ülkelerin Korona virüs savaşı devam ediyor
İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu mask
İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Yağmur bulutlarının eşsiz manzarası havadan görüntülendi mask
Yağmur bulutlarının eşsiz manzarası havadan görüntülendi
Nefes kesen o anlar 3 bin 200 rakımdan böyle görüntülendi mask
Nefes kesen o anlar 3 bin 200 rakımdan böyle görüntülendi
Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada mask
Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL