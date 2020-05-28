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Son Dakika: Ankara'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu

Ankara Müftülüğünce, yeni tip koronavinüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte cuma namazı kılınacak yerlerin belirlendiği bildirildi.
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Ankara Müftülüğünce, yeni tip koronavinüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte cuma namazı kılınacak yerlerin belirlendiği bildirildi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, kaymakamlıklar tarafından belirlenen, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerine uygun şekilde cuma namazı kılınabilecek camilerin avluları ve açık alanların listesine, "www.ankara.diyanet.gov.tr" adresinde yer verildiği belirtildi.

Buna göre, kentin önemli dini sembollerinden Kocatepe, Hacı Bayram ve Melike Hatun camilerinin yanı sıra birçok caminin avlusu ve bahçesi ile halı saha, pazar yeri ve imam hatip okullarının bahçeleri gibi açık alanlarda cuma namazı kılınabilecek.

Öğle ve ikindi namazlarının tüm camilerde sosyal mesafe kuralına uyularak cemaatle kılınacağına dikkat çekilerek, diğer vakitlerde tek başına namaz kılmak isteyenler için camilerin açık tutulacağı kaydedildi.

ANKARA MÜFTÜLÜĞÜ LİSTESİ (TIKLA LİSTEYİ GÖR)

- "Cuma Heyeti' oluşturulacak"

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altındaki vatandaşların sağlıkları ve toplum sağlığının korunması için ibadetlerine evlerinde devam etmesi gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecek. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacak. Bu düzenin sağlanması için vali ve kaymakamlarca il ve ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil 'Cuma Heyeti' oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek."

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