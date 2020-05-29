Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hayat tümden durmasın diye, bazılarımız salgın şartlarında da çalıştı. Dışarıda olmanın tek iyi yanı boş yollardı. Olanların en önemlisi şu: Vaka sayısını, birlikte 1.000 civarına düşürdük. Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım” ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca: “Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz