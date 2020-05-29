Bakan Koca, Twitter hesabından açılışı yapılacak olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile ilgili tanıtıcı bir video paylaştı. Koca paylaşımında, "Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00’te açılıyor. Depremde zarar görmeyecek şekilde yapılan, tek katlı yeni hastanemizle İstanbul, salgına ve her türlü deprem ve afete karşı hazır hale gelecek" ifadelerine yer verdi.
Bugün 09:05 TSİ- Gündem
Bakan Koca’dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00’te açılıyor” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz