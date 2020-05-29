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Çankaya Belediyesi'nden yeni doğan bebeklere 'Hoş Geldin' ziyareti

Alper Taşdelen: “İnsan odaklı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği insanımızı mutlu edecek hizmetler veriyoruz.”

Elif Duman
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Çankaya Belediyesinin Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında uyguladığı ve salgın sebebiyle ara verdiği “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri başladı. Organik ürünlerden oluşan Hoş Geldin Bebek seti, anne ve bebeğin sağlığını korumak amacıyla eve girilmeden teslim ediliyor.

Çankaya Belediyesinin 2015 yılından bu yana sürdürdüğü ancak Covid-19 salgını nedeniyle ara verdiği Hoş Geldin Bebek ev ziyaretleri başladı. Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında, Çankaya’da dünyaya gelen bebekleri ve ailelerini ev ziyaret eden belediye sağlık ekipleri, Hoş Geldin Bebek seti hediye ediyor. Ekipler, anne ve bebeğin sağlığını korumak amacıyla ziyareti kapıda yapıyor. Çankaya’da ikamet eden ve 0-6 aylık bebeği olan ailelerin yararlanabileceği Hoş Geldin Bebek setini talep edenlerin, hosgeldinbebek@cankaya.bel.tr e-posta adresine bebeğin doğum belgesi fotoğrafını ve iletişim bilgilerini iletmeleri yeterli oluyor.

TEDBİRLERLE HİZMETE DEVAM

Çankaya’da ikamet eden her vatandaşın bu hizmetten yararlanabileceğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyecilik insan için, bir kentte yaşayan her canlı için hizmet demektir. İnsan odaklı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği insanımızı mutlu edecek hizmetler veriyoruz. Salgın hastalık nedeniyle bu hizmetimize bir süre ara vermiştik. Salgın riski hala ortadan kalkmadığı için ziyaretlerimizi kapıda yaparak Hoş Geldin Bebek setimizi tekrar hediye etmeye başladık. Bu süreçte hem personelimiz hem de vatandaşımızın sağlığı için tedbirlerimizi alarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.   

Bebek cildi hassasiyeti göz önünde bulundurularak hazırlanan ve 11 parçadan oluşan hediye seti yüzde yüz pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik; battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, bere, zıbın altı, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven, bebek anne omuz örtüsünden oluşuyor.
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Bugün 10:18 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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