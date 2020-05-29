Sokağa çıkma kısıtlamaları olan 15-18 yaş arası gençlerin izinleri başladı

Binlerce gencin beklediği sokağa çıkma izni başladı. Saat 11.00 ila 15.00 arasında 15-18 yaş arasındaki gençler sokağa çıkabilecek. Belirlenen saatler arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla gençler dışarıda olabilecek.

İçişleri Bakanlığının son genelgesine göre 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

(İrfan Çalışkan /İHA)