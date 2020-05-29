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Yenimahalle'de normalleşme süreci hazırlıkları hızla devam ediyor

Türkiye’de Corona virüs salgını başladığı günden bu yana ilçeyi baştan aşağıya belirli periyotlarla dezenfekte eden Yenimahalle Belediyesi, 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecinin başlaması nedeniyle artacak yolcu sayısını göz önünde bulundurarak taksi ve dolmuşları yeniden dezenfekte etti.

Elif Duman
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Türkiye’de Corona virüs salgını başladığı günden bu yana ilçeyi baştan aşağıya belirli periyotlarla dezenfekte eden Yenimahalle Belediyesi, 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecinin başlaması nedeniyle artacak yolcu sayısını göz önünde bulundurarak taksi ve dolmuşları yeniden dezenfekte etti.

Tedbirler çerçevesinde toplu taşıma araçları kullanan yolcular ve sürücüler için maske takma zorunluluğu getirilmesi üzerine geçtiğimiz günlerde ilçe genelinde çalışan tüm dolmuş, taksi ve özel halk otobüslerine maske ve el dezenfektanı dağıtan belediye ekipleri, toplu ulaşımda 3’üncü kez dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Normal hayata dönüşün daha sağlıklı seyredebilmesi için ilçe genelinde çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle Belediyesi olarak virüsün vatandaşlar arasında yayılım hızını azaltmak için özveriyle çalışıyoruz. Gün içinde görev yerlerine gitmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlığı için toplu taşım araçlarına maske ve dezenfektan desteği veriyoruz. Özlem duyduğumuz güzel günlere dönebilmek adına Yenimahalle Belediyesi tüm birimleriyle çalışmaya devam ediyor” dedi.

Tedbirlere uymalıyız

Salgının yayılmasını önlemek adına devlet yetkililerinin aldığı kararlar çerçevesinde her türlü önlemi titizlikle yerine getirdiklerini hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Dünyayı sarsan ve ülkemizi de etkisi altına alan Corona virüsüne karşı tüm birimlerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Bu zor günleri el birliğiyle, dayanışma içerisinde en az hasarla atlatacağız. Yeter ki yasaklara ve sosyal mesafe kurallarına uyalım.” diye konuştu.
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Bugün 12:33 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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