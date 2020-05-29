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Etimesgut'ta 112 cami dezenfekte edildi

Etimesgut Belediyesi ekipleri, ibadete açılacak camileri koronavirüse karşı ilaçladı.

Elif Duman
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Etimesgut Belediyesi ekipleri, ibadete açılacak camileri koronavirüse karşı ilaçladı.

COVİD-19 salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerin uygun koşullar sağlanan bir kısmı ibadete açılıyor. Etimesgut Belediyesi Etimesgut İlçe Müftülüğü ile görüşerek ibadete açılması planlanan camileri, koronavirüse karşı ilaçlayarak dezenfekte etti.

İlçede 125 cami ve mescit yer alırken müftülük tarafından 112 caminin ibadete açılması uygun görüldü. Etimesgut Belediyesi ilaçlama ekibi de belirlenen liste doğrultusunda camileri ilaçladı.

Belirlenen camilerde, cemaatle birlikte öğle, ikindi ve Cuma namazları kılınacak; diğer vakitlerde kendi başına namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak.

Ancak cemaatin sağlık riski oluşturulmaması adına bir dizi kurala uyması gerekiyor.

İşte kurallar

- 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibarıyla, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak

- Cuma namazları cami içerisinde kılınamayacak, kapalı alanlar Cuma vaktinde kapalı tutulacak.

- Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak

- Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

- Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

Abdesthane ve tuvaletler kapalı olacağı için, abdestin camiye gelmeden alınması gerekiyor. Ayrıca herkesten kendi seccadesini getirmesi isteniyor.
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Bugün 12:56 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediyeler

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