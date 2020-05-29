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Adliyeler ve ceza infaz kurumları için "Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu" hazırlandı

Adalet Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda "Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu" hazırlandı. Kılavuz, tüm mahkemelere, başsavcılıklara ve icra müdürlüklerine gönderildi.
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Toplam 70 maddeyi içeren kılavuz, Genel Tedbirler (33 madde), Mahkemelere İlişkin Tedbirler (12 madde), Cumhuriyet Başsavcılıklarına İlişkin Tedbirler (8 madde), İcra Dairelerine İlişkin Tedbirler (11 madde) ve Denetim, Eğitim ve Koordinasyon Faaliyetleri (6 madde) olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Kılavuzda yer alan çalışma esaslarına göre yeni dönemde alınacak tedbirler özetle şu şekilde:

"- Herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenlerin adliyeye girişine izin verilmeyecek.

- Giriş kapılarında ateş ölçümü yapılarak, ateşi 38 dereceyi geçenler içeri alınmayıp sağlık kurumuna yönlendirilecek.

- Adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol altında tutmak için aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde giriş izni verilecek.

- Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanacak.

- Ön bürolar mümkün olduğu ölçüde dış mekanlarda konumlandırılacak.

- Mahkeme ve cumhuriyet savcılığı kalemleri, ön bürolar ve icra daireleri cam veya şeffaf bölmelerle kapatılacak, temizlikleri her gün yapılacak ve yeterli sayıda antiseptik bulundurulacak.

- Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir personel düşecek şekilde planlanacak.

- Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanacak.

- Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

- Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için aralarında yeterli zaman aralığı bulundurulması sağlanacak.

- Duruşma, cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanacak, en az bir metre aralıklarla zemin işaretlemesi yapılacak.

- Ortak alanlarda bulunan koltuklar seyreltilecek.

- Adliye içinde ve otopsi, olay yeri inceleme, keşif ve icra gibi dışarıdaki iş ve işlemlerde hakim, cumhuriyet savcıları ve tüm personel için önlük, maske, koruyucu gözlük ve eldiven gibi malzemeler hazır bulundurulacak.

- Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmayacak, duruşma salonlarında dış ortam havalandırması yapılacak.

- Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemeler mümkün olduğunca EFT, havale gibi yöntemler ile yaptırılacak.

- UYAP ve SEGBİS kullanımı yaygınlaştırılacak.

- Yemekhaneler 1 Eylül 2020’de açılacağı için bu tarihe kadar personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak. Çay bardağı, kaşık, çatal, tabak gibi malzemeler tek kullanımlık olacak.

- Her başsavcılık, Covid-19 tedbirlerinin sevk ve idaresi için sorumlular belirleyecek.

- Kılavuzda yer alan tedbirlerin esnetilmesi ya da yeni tedbirlerin eklenmesi Sağlık Bakanlığı ve Bilimsel Danışma Kurulunun görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda mümkün olacak."

(İHA)

Bugün 13:47 TSİ İHA Ankara- Gündem

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