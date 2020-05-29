Yenimahalle'de Korona gölgesinde Cuma Namazı

Yenimahalle Belediyesi, yetkili makamların camilerle ilgili açıklamasının ardından ilçe sınırlarında bulunan toplam 240 cami ve mescidi dezenfekte ederek 29 Mayıs’ın ilk Cuma Namazı için hazırladı.

Bölgede periyodik olarak gerçekleştirilen ibadethanelerin dezenfektan işlemini 29 Mayıs’taki ilk Cuma Namazı öncesi ikinci kez tekrar yaptı. Camileri dezenfekte eden ekipler dip köşe de temizlik yaptı.

Cami cemaatinin koronavirüsten ve zararlı bakterilerden etkilenmemesi için dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, cami halılarının kuru temizlemesini yaparak, vatandaşların elle temas ettiği tüm noktaları da mikroplardan arındırdı.

Öte yandan bugün kapılarını yeniden açan camilerde belediye zabıtası tarafından cemaate toplam 10 bin maske dezenfektan dağıtımı yaptı. Ekipler, Cuma Namazı öncesi camiye gelen vatandaşlara sosyal mesafe ve dağıtılan maskeleri takmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Yaşar’dan vatandaşlara sosyal mesafe uyarı

İbadethanelerin temizliğini ve bakımlarını zaten düzenli olarak yaptıklarını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bütün camilerimizin temizliklerini periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Her kesimden insanın buluşma noktası olan camilerimizi hijyenik koşullarda tutmak, eksikliklerini gidermek ve tadilatlarını yapmak bizlere mutluluk veriyor. Fakat şimdi her zamankinden daha dikkatli olmak zorundayız. Normalleşme süresince toplu kullanım alanları tehliCAMİke arz edebilir. Bu nedenle bizler bu alanların temizliğine, sizler de bireysel temizliğinize ve sosyal mesafeye dikkat ederseniz sağlıklı yarınlara daha çabuk ulaşacağız” dedi.