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Ankara Büyükşehir Belediyesi camilerde maske ve seccade dağıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs’ta ibadete açılan camilerde halk sağlını korumak adına ciddi önlemler aldı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ibadete açılan camilerde vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı. Birçok camide yağışlı hava nedeniyle temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ambulanslarını da hazır bekletti.

Başkent’te bulunan A ve B grubu 65 camide cuma namazı öncesi titiz bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarını sağlayarak ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade de dağıttı.

CAMİLERDE HİJYEN ÇALIŞMASI DEVAM ETTİ

Camilerde daha önceki günlerde yoğun bir hijyen çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, Başkent’te yağışlı hava nedeniyle vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak için cuma namazı öncesi de dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerini sürdürdü.

Kurduğu stantlarda maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımının dışında vatandaşları ateş ölçer, kolonya ve dezenfektan ürünlerle karşılayan Büyükşehir Belediyesi, olası rahatsızlıklar için ambulanslarını da hazır bekletti.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Başkentlilerin huzurlu ve temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Valiliğimizle ve İl Müftülüğümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde A ve B grubu olarak nitelendirdiğimiz 65 camide hem namazlık hem de maske dağıttık. Cemaatimiz çok şükür toplu namaz kılma imkanına kavuştu. Bundan sonra da camilerimizde bu tür hizmetlerimiz devam edecek. Hem seccade dağıtımı hem de temizlik ve dezenfeksiyon konusunda desteklerimiz sürecek.”

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesinin toplum sağlığını önceleyen uygulamalarına camilerde de devam etmesi nedeniyle teşekkür eden vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

-Satılmış Akyuva: “Çok güzel bir uygulama. Allah razı olsun.”

-Seyfi Muhsin: “İki aydır camimize kavuşmayı bekliyoruz. Çok şükür kavuştuk. Allah razı olsun herkesten. Seccade ve maske verildi. Kullanacağız, teşekkür ederiz.”

-Dursun Özdemir: “Çok üzüntülüydük. Cuma namazıyla ibadetimize yeniden başlıyoruz. Seccademizi aldık, maskemizle birlikte. Sağlık açısından maske kullanımı ve sosyal mesafemizi korumaya özen göstermeliyiz. Teşekkür ederiz.”

-Ali İhsan: “Böyle bir uygulama çok güzel, devam etmesini temenni ediyorum, teşekkür ederim.”

-Oktay Koç: “COVID-19 nedeniyle camilerin kapatılması sonrası aylar sonra ilk defa cuma namazımızı kılacağız. Büyükşehir Belediyesinin aldığı tedbirlerden dolayı çok memnunuz, teşekkür ederiz.”

-Ali Peşar: “İki aydan fazla süredir camiler kapalıydı. İbadetimizi dezenfekte edilmiş bir ortamda yapacağımızı bilmek güven verici. Büyükşehir Belediyesi başarılı şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor, teşekkür ederim.”
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